Lídr bodování extraligy Lakatoš se znovu pozvánky do národního týmu nedočkal

Z klubů má trochu nečekaně největší zastoupení pěti hráči Sparta, kterou přitom hned po Vánocích čeká Spenglerův pohár v Davosu. „Mám pro to jasné vysvětlení. Jandus s Němečkem odehráli Karjalu tak, že si řekli o další šanci. A chci vidět v reprezentačním dresu i Kempného, jako klíčového beka, zajímá mě i pojetí hry Sobotky a Tomáška. Vím, že to termínově není úplně šťastné, ale potřeby národního týmu jsou prioritní," řekl trenér Jalonen.

Lapidárně se Jalonen vyjádřil k opětovné absenci vítkovického Lakatoše. „Nebudu komentovat žádné jméno hráče, který není ve výběru. Když jsem Lakatoše chtěl na jaře do kempu před šampionátem, tak se mi omlouval. Víc k tomu opravdu nechci říkat, nic osobního v tom ale není. Trenér je zodpovědný za tým, takhle jsem ho složil a postavil," prohlásil kouč.

Optimistou je trenér ohledně uzdravení aktuálně zraněného pardubického obránce Jana Košťálka. „Mluvili jsme spolu ve středu dopoledne, zkusí jít zítra bruslit a ze subjektivního pohledu hráče to vypadá, že by měl být v pořádku do úterního prvního tréninku, který budeme mít v pražském Edenu," prohlásil finský trenér ve službách českého hokeje.