MacLeodová začíná poznávat české hráčky

„Šlo mi hlavně o vzájemné představení. Teď budu mít spoustu práce ohledně poznání jednotlivých hráček, abych se o nich co nejvíc dozvěděla. Naživo bychom se měly poprvé vidět v červenci. Všechny máme rády hokej a věřím tomu, že jako tým se můžeme zlepšovat každým dnem, i když zrovna nebudeme pohromadě na stejném místě," tvrdí MacLeodová, která vnímá jako privilegium, že dostala příležitost s českým týmem pracovat.

Ráda by navázala na předchozí práci Tomáše Paciny, který skončil nedlouho po historické olympijské účasti v Pekingu. „Kdysi dávno mě Tomáš trénoval, kamarády jsme zůstali dodnes. Jsme hodně v kontaktu a probíráme spolu všechno, takže vím, na čem jako tým společně pracovali. Teď jde o to, abych poznala jednotlivé hráčky, a to i z té lidské stránky, což bude nejbližší krok. A možná i ten nejdůležitější," řekla MacLeodová.