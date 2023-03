Mrzí mě to. Vím, že kamarádi být nemůžeme, reaguje reprezentační kouč na kritiku útočníka

Možná si to Lener ani neuvědomil, kolikrát nasměroval Bednářovi hokejový život jinam, než si útočník přál. Určitě prý ale neměl na bývalého reprezentanta pifku. „U některých akcí jsem byl jako hlavní trenér, jindy jako spolutrenér. Každopádně mě mrzí, že měl Jarda na mě smůlu. Nebyl v tom záměr, že bych mu chtěl škodit. Je to super kluk, parťák. Bohužel se vždycky něco přihodilo, že se do té nominace nedostal," tvrdí host pořadu Příklep.

Známý kouč přiznává, že je někdy pořádně složité udělat konečný verdikt, kdo v reprezentačním výběru bude. „Děláte rozhodnutí, která jsou těžká. Ty bláho, ale jestli jsem mu dal stopku čtyřikrát, tak mě to mrzí. Ale zpátky to nevezmu. Když se na to podívám globálně, je pravda, že třeba dvakrát jet mohl," reaguje dál na Bednářova slova s tím, že by byl rád, kdyby to mezi oběma muži do budoucna nejiskřilo. „Byl bych rád, kdyby to Jarda vzal. Ale jsou kluci, co to nemůžou překousnout."