Na Rakušany dostaly volno některé opory, hrát nebudou Červenka, Smejkal ani Jeřábek

Kapitánské céčko bude mít na dresu karlovarský útočník Flek, jenž se posune do prvního Černochova útoku. Poprvé do turnaje zasáhnou obránce Kaňák, útočník Fridrich a v roli třináctého forvarda bude na Rakušany nachystán mladík Klapka.

Jalonen se ale neobává, že by příliš mnoho změn mohlo narušit to, co se podařilo po dobu již tak dlouhé přípravy vybudovat. „Nemyslím si, že by se to mělo negativně projevit. Máme nějaký systém a hráče, kteří přijedou, do něj dosadíme, aby dál fungoval," říká.