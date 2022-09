Nástupci Nedvěda na pozici generálního manažera jsou dva bývalí slavní hráči

Havlátovi je 41 let, Židlický je čtyři roky starší. Na pozici, která dosud patřila před týdnem z rodinných důvodů rezignujícímu Petru Nedvědovi, přicházejí dva bývalí hráči s bohatou zkušeností z NHL a zároveň ozdobeni titulem mistra světa, Havlát z roku 2000 a Židlický o pět let později.

Židlický zůstává v pozici asistenta trenéra reprezentace do 20 let. „Bereme to jako důležitou formu propojení, vždyť dvacítka by měl být zásobárnou hráčů pro národní tým dospělých," připomíná šéf svazu.