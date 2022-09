Hnilička za Nedvěda? Hráče by vybírat neměl, říká rezolutně expert. Nabízí jiné kandidáty

„Post generálního manažera je hodně o cestování, aby člověk viděl co nejvíc hokejů. Petru Nedvědovi se vůbec nedivím, že skončil a chce se věnovat rodině. Funkce se zhostil celkem slušně a nebyla to žádná ostuda. Nakonec to bylo dovršené bronzem (z letošního MS). Osobně bych jeho působení hodnotil dvojkou," míní Antoš.

Jenže koho za Nedvěda? „Měl by to být člověk, který je schopen věnovat svůj čas hokeji. Ono se to nezdá, ale vybírat hráče není jen o tom si sednout a udělat seznam. Je třeba v hokejovém prostředí žít, vidět hráče, cestovat za nimi. Musíte vidět nejen hráče v NHL, ale i ty v Evropě. Musíte mít přehled, což je časově strašně náročné," upozorňuje autor pravidelné Břitvy publikované na Sport.cz.

Jedno jméno se nabízí. Je jím Milan Hnilička, který se minulý týden tak nějak v tichosti vrátil na svaz do role sportovního manažera, kterým byl už při světovém šampionátu v roce 2017.

Foto: Foto Vlastimil Vacek, Právo Milan Hnilička v době, kdy vedl Národní sportovní agenturu.Foto : Foto Vlastimil Vacek, Právo

Mezitím trojnásobný mistr světa a účastník zlaté olympiády v Naganu působil jako poslanec za hnutí ANO, byl vládním zmocněncem pro sport a poté mezi lety 2019 a 2021 šéfoval Národní sportovní agentuře.

„Milan Hnilička by neměl být tím, který by vybíral hráče. Měl by to být někdo jiný. Někdo, kdo hokej žere, jak já říkám, a který mu je ochotný věnovat čas a cestování. To u Milana Hniličky úplně nebude," říká Antoš rezolutně.

„Zdá se mi, že on se v hokejovém prostředí spíš specializuje na kontakt s financemi a podobnými věcmi. Tam je určitý přesah jeho poslanecké aktivity z dob působení v hnutí ANO," doplňuje hokejový spolukomentátor České televize.

Typu lidí, kteří by se na post generálního manažera reprezentace hodili, je více. „Hledal bych z hráčů, kteří se vrátili z NHL a skončili třeba před dvěma až čtyřmi roky. Mezi těmi, kteří chtějí (našemu) hokeji něco dát a chtějí se mu věnovat. Líbil by se mi i nějaký starší trenér, který má teď volno. Nebo třeba dva lidi, kteří se dohodnou a cestování (za hráči) si rozdělí," uvažuje Antoš.