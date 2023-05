Návrat k reprezentaci? Je čas, snad to Lojza sleduje, směje se Nedvěd

Hosty jinak fotbalového pořadu byli po skončeném šampionátu i dva bývalí hvězdní hokejisté Martin Ručinský a Petr Nedvěd, který sváděl historický propadák reprezentace zejména na nedostatek hráčů z NHL. „Měli jsme víc omluvenek, než jsme potřebovali. Sázeli jsme na to, že přijedou kluci z Bostonu. Bohužel se po dlouhé sezoně omluvili," hodnotil 51letý liberecký rodák.

„Kvalita v týmu nebyla taková jako loni, kdy jsme to dotáhli až k bronzu a přivezli jsme medaili po deseti letech. To bylo příjemné," vzpomínal na zisk cenného kovu, k němuž přispěl ještě jako generální manažer, ale v září z rodinných důvodů skončil.

Vedle výsledku, jímž bylo až osmé místo a prohra se všemi těžkými soupeři, se mu nelíbily ani předvedené výkony. „Nejvíc alarmující byl herní projev, který nebyl dobrý. Je to vztyčený prst před domácím mistrovstvím světa v Praze. Potřebujeme na šampionát zapomenout a hodně rychle se zlepšit," upozornil Nedvěd.

Do dobré nálady ho však rychle dostala poznámka bývalého fotbalisty a glosátora Petra Švancary na jeho rozcuchané háro. „To jsem tady ještě neviděl. Za 211 dílů. To už to lepší mají tady kluci," ukázal sarkastický Švancara směrem k holohlavému fotbalovému duu Jaroslav Veselý a František Čupr. „Nechám se inspirovat. Ale přijel jsem na motorce," vymlouval se rozesmátý Nedvěd

V rozjařeném duchu odpovídal i na otázku, jestli by ho lákal návrat do pozice generálního manažera. „Já si myslím, že je čas," smál se dál Nedvěd. „Doufám, že to Lojza sleduje," vtipkoval směrem k prezidentovi Českého svazu ledního hokeje Aloisi Hadamczikovi.