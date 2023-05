Zachovy omluvenky mě mrzí, chci si s ním promluvit mezi čtyřma očima, říká Hadamczik

Zacha naposledy reprezentoval ještě na mistrovství světa dvacítek před sedmi roky. „Pavla osobně neznám. Vidím, že patří do národního týmu, má svou úroveň. Těžko říct, proč necítí hrdost hrát za národní tým. Ale rozhodně bych ho nezatracoval," mínil Hadamczik. „Chtěl bych s ním posedět a promluvit mezi čtyřma očima. Zjistit, co mu vadí a proč nechce reprezentovat," pokračoval.

Za svá rozhodnutí už Zacha několikrát schytal hlasitou kritiku hokejové veřejnosti. „Kdo nereprezentuje naši zemi, nikdy nebude tak populární," poznamenal Hadamczik. „Mrzí mě, že se znovu omluvil. Je to jeho zodpovědnost vůči veřejnosti. Ale nechci ho zatracovat. Budu rád, když využijeme každého hráče, který by mohl přijet do Prahy," zmiňoval směrem k příštímu šampionátu.

V průběhu sezony přitom útočník Bostonu generálnímu manažerovi Martinu Havlátovi naznačoval, že v případě vypadnutí jinak suverénních Bruins by mohl na turnaj do Rigy dorazit. „Ale mám zkušenost, že hráči nechtějí slibovat účast už někdy v zimě. Mají strach, že se to zveřejní jejich komentář ‚když vypadneme, tak přijedu'. Jenže kluby chtějí, aby hráči na vypadnutí vůbec nemysleli," vysvětloval Hadamczik.

PŘÍKLEP EXTRA: s šéfem Českého hokeje Aloisem HadamczikemVideo : Sport.cz

Šéfredaktor Sport.cz Martin Kézr pak přednesl dotaz ze sekce komentářů, jestli by Český hokej neměl uvažovat nad finanční odměnou pro reprezentanty. To ale prezident svazu razantně odmítl. „Kdo nemá hrdost, nemá tady co dělat. Každý jede reprezentovat svou zemi, předvést se svému okolí a blízkým. Hokej se hraje pro lidi," říkal důrazně.