Němeček si bude gól pamatovat do konce života, pro Hrubce jsou nejhorší ty nahlášené

„Nejsem žádný střelec, ale vzniklo přečíslení, podpořil jsem útok a Vláďa Sobotka mě parádně našel v prostoru, kde jsem byl najetý a už stačilo přivřít oči, vystřelit a padlo to tam. Byl to skvělý pocit. Něco, co si člověk bude pamatovat do konce života," prohlásil Němečka.