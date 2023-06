Nový kouč Rulík se radil s vnitřním já: Tlak byl nepříjemný, ale jdu do toho sebevědomě

Jak dlouho jste se rozhodoval, jestli pozici po Kari Jalonenovi vezmete?

Nabídku jsem dostal před týdnem. Jsem rád, že už to mám za sebou, ještě dneska jsme vlastně nevěděli, jak se výkonný výbor rozhodne. Byl to těžký týden. Na střídačce je samozřejmě tlak, ale tohle bylo něco trochu jiného. Pro mě bylo stěžejní, jestli do toho se mnou půjde realizační tým z dvacítky. Kdyby řekli, že se na to necítí, tak bych do toho nešel.

Radil jste se s někým?

Jen s tou osobou tady vevnitř. (ukazuje si na hrudník) Je to mé druhé já a máme ho všichni.

Už dlouho se spekulovalo, že v případě odvolání Jalonena budete trenérem reprezentace vy. Jak jste to prožíval?

Nebylo to pro mě úplně jednoduché. Lidi samozřejmě čtou novinky, bombardovali mě zprávami. Já nic nevěděl a řídil se jen tím, že jsem trenér dvacítky. Byl jsem zaměřený jen na to. Ale teď jsem rád, jak to dopadlo. Dříve třeba junioři udělali úspěch, ale přešlo se to. Teď jsme se i díky tomu posunuli k A-týmu.

Jaké bude příští setkání s bývalým trenérem Jalonenem?

Já nevím. Ale mezi námi nedošlo vůbec k ničemu špatnému. Já jsem ho neodvolal a nemůžu za to. Takový je trenérský život. Pokud neuspějeme my, dopadneme úplně stejně. To mi je jasné. Spolupráce s Karim byla obohacující a jsem rád, že jsem ho poznal. Volat mu zatím asi nebudu, nejspíš by mu to teď nebylo příjemné. Nechám to teď být a pak uvidíme.

Prezident svazu Alois Hadamczik zmiňoval, že výkonný výbor přesvědčila vaše vize pro domácí mistrovství světa. Jak dlouho vznikala?

Sedli jsme si s Jirkou Kalousem a během jednoho odpoledne jsme tu zprávu sepsali. Protože to fakt máme v sobě. Bylo to rychlé. Já jsem mluvil a Jirka psal. (usmívá se) Chceme se prezentovat hokejem, který jsme předváděli na mistrovství dvacítek. Aktivní celoplošný hokej, sebevědomý tým a tlak do brány. Nesmí chybět ani reagování na hru soupeře a disciplína.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Trenér Radim Rulík povede českou reprezentaci. Na snímku po jednání výkonného výboru hokejového svazu.

Jak toho chcete docílit?

Plánujeme na turnaje Euro Hockey Tour vytvořit kostru týmu, kterou moc nebudeme měnit. Jen kvůli zranění nebo poklesu formy. Neradi bychom protočili 70 hokejistů. Samozřejmě víme, že adaptace hráčů na nový systém je proces. Ani ne tak u hokejistů z NHL, protože jsou zvyklí na podobný styl, ale převážně u hráčů z Evropy. Ne u všech, třeba Sparta hraje stejný styl, ale některé celky v extralize třeba nehrají tak útočně, třeba... No, radši nechci jmenovat. (směje se)

Takže i když se příští mistrovství bude hrát v Praze, kam určitě budou chtít přijet i volné posily z NHL, nechcete se spoléhat jen na ně?

Rozhodně ne. Situace se každým rokem mění a letošní šampionát jsme měli hráčů z NHL úplné minimum. Zmapujeme všechny hráče. Ze zámoří neopomeneme ani jedno jméno. Ale přichází další vlivy. Účast v play off, zdravotní prohlídky. Musíme koukat i do AHL. Máme tam prospekty jako Jirka Kulich i další hráče z dvacítky

Využijete tedy i toho, že jste tyhle hokejisty trénoval?

Samozřejmě. Už jsme vypsali šest jmen z poslední dvacítky, která budeme pozorně sledovat. Útočníci Brabenec, Šapovaliv, Kulich a obránci Jiříček, Špaček a Svozil. Neříkám, že stoprocentně budou hrát v Praze, ale chceme s nimi být v úzkém kontaktu a třeba se bude opakovat situace, jako když Martin Havlát hrál v roce 2000 na mistrovství dvacítek i dospělých.

Rovněž padalo, že plánujete zlepšit komunikaci s hráči.

Přesně tak, bereme ji jako stěžejní záležitost. Aby věděli o našem zájmu a našich představách. Na těchto věcech se musí pracovat během celé sezony. Od zítra začneme pracovat a oslovíme všechny. Ale chceme úzce komunikovat a spolupracovat i s mladšími kategoriemi. Provázanost s dvacítkou je zásadní a budeme v ní pokračovat s novým trenérem Patrikem Augustou.

Jde vůbec přenést stejný styl hokeje z dvacítky i do seniorského národního týmu?

U dvacítky je mnohem menší výběr hráčů. To je zásadní rozdíl. Ale co se týče hokeje, můžeme tyhle věci přenést i do dospělého týmu. Když budete sledovat Kanadu, USA, Finy nebo Švédy od osmnáctky přes dvacítku a áčko, hrají stejný styl hokeje, i když s jinou kvalitou. Je to jako přes kopírák. Stejný systém hry beze změny.

Ještě loni jste vedl vedle dvacítky i Pardubice. Nebude vám teď chybět každodenní práce v klubu a větší množství zápasů?