O Hadamczikově kritice, netradičním řešení a Jalonenovi v kleštích

„Papír snese všechno. Jestli je Kari Jalonen chytrý člověk; a on jím bezpochyby je; tak spolu s Martinem Havlátem do zprávy napíšou přesně to, co chce Alois Hadamczik slyšet. A přehodí tím zodpovědnost a míč na stranu Hadamczika a výkonného výboru. A bude moct říct: Já jsem splnil, co jste chtěli, a garantuju, že budeme hrát ofenzivní hokej. Slibem nezarmoutíš," prohlásil Škvor.