O Jalonenovi se ani nehlasovalo. Teď je na tahu Havlát, končí asistent Norrena

„Musí nás přesvědčit, že na domácím šampionátu dostanou z hráčů maximum," prohlásil po čtvrtečním jednání 11členného výkonného výboru šéf svazu Alois Hadamczik s tím, že Havlátova vize má obsahovat, jak celý realizační tým chce dělat nadcházející MS a jak budou rozděleny kompetence, aby nároďák hrál živelnější hokej.

Pakliže by Jalonen u národního týmu zůstal, jeho spolupracovníky budou jen Češi. To nabízí možnost setrvání Libora Zábranského s Martinem Eratem na pozici asistentů. Jalonen prohlásil, že by s českými asistenty chtěl pokračovat. Jistojistě ale skončí Jalonenův krajan Fredrik Norrena. Někdejší reprezentační gólman působil u české reprezentace jako videotrenér. „Kari Jalonen řekl, že toho kolegu z Finska k sobě nechce. A on tady bude jako finský trenér sám," uvedl Hadamczik.

Vedení @czehockey o trenérovi Kari Jalonenovi dnes nerozhodlo. Čeká na zprávu od Martina Havláta. pic.twitter.com/RlydKL1dtX — Robert Sára (@RobertSara_26) June 8, 2023

Po čtvrtečním Jalonenově vystoupení a jeho předložení herní analýzy tak ve výkonném výboru největší otázku vzbudily kompetence, především to, kdo rozhodoval o – a dá se říct podivném – nasazování brankářů. „Na začátku turnaje to byl Kari Jalonen, pak se dohodli, že druhou polovinu bude dělat Zdeněk Orct," přiznal Hadamczik. „Chceme vědět, jestli ty kompetence mají být stejné. A chceme to písemně."

Nemá cenu si nalhávat, že zpráva, kterou teď výkonný výbor žádá, je dosti nestandardním řešením. Hadamczik to vysvětluje: „Chceme v té detailní zprávě vědět, s jakou vizí přicházíme do Prahy a ta vize se musí oproti Rize změnit, aby náš hokej byl agresivnější, živější, abychom z toho měli jako diváci pocit, že je tu obrovské nasazení a vůle pro Česko udělat maximální výsledek."

Zároveň upozornil, že si chce v oné zprávě přečíst, jak trenér dostane z extraligových hráčů víc, než tomu bylo teď na šampionátu. „Není možné, že bychom měli horší hráče než v Německu, Švýcarsku. Musíme být přesvědčeni, že z českých hráčů dostaneme maximální výkon. Musí nám říct, jak chce s týmem pracovat. Nikdo z výkonného výboru nevěří tomu, že na mistrovství světa to bylo maximum, co jsme z nich dostali. Chceme mít daleko aktivnější pohyb. Aby hráči šli do toho utkání s vůlí a radostí porazit soupeře."

Národní tým na šampionátu v Tampere a Rize propadl herně i výsledkově, neslané a nemastné výkony vyvrcholily porážkou 0:3 ve čtvrtfinále s USA, což přineslo konečné osmé místo, historicky nejhorší umístění české reprezentace na MS.