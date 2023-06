Ve čtvrtek totiž veřejně vyplulo napovrch, že to nejspíš zcela neklapalo v realizačním týmu. Hadamczik uvedl, že do poloviny turnaje rozhodoval o gólmanech Kari Jalonen sám, od druhé poloviny pak Zdeněk Orct. Přitom po zápase s Lotyšskem Jalonen novinářům tvrdil: „Neříkám Orimu (Orctovi), kdo bude chytat, to říká on mně.