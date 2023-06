O Jalonenovi stále nerozhodnuto. Indicie však napovídají, že bude odvolán

Prezident svazu Alois Hadamczik a celý 11členný výkonný výbor, který o Jalonenově budoucnosti rozhoduje, chtěli mít z detailní zprávy jistoty, že hokej v podání reprezentace by byl na šampionátu v Praze živější a s daleko lepším pohybem než před pár týdny v Rize a Tampere.

„Vzhledem k tomu, že jde o domácí hokejové mistrovství světa, což je pro české sportovní fanoušky největší akce roku 2024, nechceme se unáhlit a chceme učinit to nejlepší a nejsmysluplnější rozhodnutí," prohlásil Hadamczik.

Pokud by byl Jalonen odvolán, svaz by mu musel vyplatit odstupné, jelikož smlouvu podepsal právě až do domácího MS.