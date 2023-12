Ochutnávka domácího mistrovství. Neskutečné, celý zápas jsem měl husí kůži, líčí Pavlát

Ačkoliv mu je teprve 24 let, v národním týmu je aktuálně ve dvojici s Josefem Kořenářem ten zkušenější. Pavlát zapsal třetí reprezentační start a třetí výhru, skvěle tak navázal na vychytanou nulu proti Švýcarsku před měsícem na Karjale. „Jsem rád, že jsem se znovu vešel do nominace. A hlavně že jsem mohl odchytat tenhle domácí zápas před úžasnými fanoušky. Bylo to něco neuvěřitelného,“ rozplýval se plzeňský gólman.