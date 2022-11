Oslava Nagana s Jágrem na ledě, Slováci chtějí vyrukovat s obrem Chárou

„Rád bych si zahrál, ale moje zdraví mi to nedovoluje. Mám vyhřezlou ploténku, takže zůstanu jen střídačce," přiznal Martin Ručinský, jehož trenérskými kolegy budou ještě Martin Straka, Jaroslav Špaček, Josef Beránek a Pavel Patera. „Bolí mě záda, nemůžu hrát ani tenis, který miluji. Musel bych celý leden trénovat, protože nejde z fleku hrát takový zápas. Dva a půl roku jsem nebyl na ledě, jen jsem si v létě zahrál na rozlučce Franty Lukeše a Viktora Hübla, kde jsem si záda zase pochroumal. Ale je šílené, jak ten čas letí a že už je to od Nagana 25 let."

„V Bratislavě to bylo vyhrocené a mělo to náboj. Teď to chceme Čechům vrátit," slibuje Višňovský. A Ručinský, který i v Bratislavě stál na střídačce, souhlasně přikyvuje. „Hrál se normální hokej, což je dobře, protože lidi, co se přijdou podívat, nechtějí vidět pár hokejových důchodců, co se tam plouží a jen strkají do puku."