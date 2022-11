Největší český talent v extralize je brněnský Šalé. Expert přiznal, že vyčinil jeho trenérovi

Duda sice vnímá, že talentů má český hokej pořád dost, chybu však vidí na straně klubů. Ty jim podle bývalého vynikajícího útočníka někdy diktují, co mají a nemají dělat ve volném čase. „Kluby třeba mladým klukům zakazují brát si výstroj, vyhrožují jim," kroutí hlavou expert s tím, že hokej je přece hlavně láska. „Není to o tom, že bude mít kluk v sedmé třídě deset tréninků. Jestli chce jít na fotbal, na lakros nebo plavat, tak mu to přece musím dovolit."

Podle Dudy je hlavní, aby mladí kluci získali sportovní návyky a pohyb je hlavně bavil. „Hokej se začne dělat pořádně v deváté třídě, dorostu, juniorech. Tam do toho musí hrábnout. My je nabalujeme v šesté třídě, musíš tohle a támhleto. Dítě pak neumí stojku, salto, kotrmelec. Tak to prostě je," zlobí se hokejový nadšenec, kterého právě práce s talenty baví.

Druhý z expertů ve studiu, šéfredaktor sportovní redakce Práva a webu Sport.cz Martin Kézr přitakává, že se při výchově mladých hokejistů točíme v bludném kruhu. „Malé kluky ve čtvrté třídě do něčeho tlačíme. Jenže ono to není o tom, že dá někdo ve čtvrté třídě sedm gólů třeba Popovicím. To není žádná známka kvality," kritizuje honbu za výsledky expert. „Ti kluci potřebuji růst komplexněji, mít návyky a z těch vyjít," přesvědčuje a dodává, že se byl podívat na utkání sedmých tříd a měl z něj šílený pocit. „Kluky strašně hecovali trenéři, rodiče to prožívali a já si říkal, proboha. Tam to bylo vyhecovanější než na extralize, rodiče si u toho nadávají," popisuje v Příklepu drsnou praxi Kézr.

Duda souhlasně přikyvuje a říká, že učí své svěřence hlavně lásce k hokeji a soutěživosti. „Je to přece hra a kluci se hokejem musí bavit," křičí do světa své trenérské krédo při práci s mladými. Když se ho moderátor Honza Homolka z O2 TV zeptal, zda třeba v Kometě Brno dobře pracují s Eduardem Šalém, musí ale jen zakroutit hlavou. „Nevím. Ale nenechalo mě klidným, když jsem viděl, jak trenér Martin Pešout nechal Edu, který byl pátý nejlepší v bodování, sednout, že toho na něj bylo moc," říká expert.

Jedním dechem zdůrazní, že s trenérem Komety má nadstandardní vztah, ale zároveň mu musel říct, že tohle dělat neměl. „Jestli ten mladý hráč nehrál v tom utkání dobře, ale je to takový talent, jaký český hokej potřebuje, tak ty musíš najít odvahu ho podržet," vytýká Pešoutovi na dálku. „Ne, že ho posadíš. Dej mu hráče. Když já budu trénovat Kometu, tak Eda Šalé musí hrát s Holíkem a Flekem. Ti dva ho musí utáhnout, jak nic," nabízí recept.

Foto: James Carey Lauder, Reuters Hokejista Caroliny Hurricanes Martin nečas (třetí zleva) oslavuje se spoluhráči gól v utkání NHL proti Winnipegu.Foto : James Carey Lauder, Reuters

Jako příklad dává třeba Martina Nečase. „To je prostě hokejista. Musíte mít talent, být chytrý, soutěživý. A pak je tam ta čtvrtá věc, co vás oddělí. Musíte být nezlomní. Mějte svojí vizi, nesmí vás nikdo a nic položit. To, co do sebe dáte, se zhodnotí. Proto ten Pastrňák, Nečas, Chytil jsou nejlepší," vysvětluje Duda. „Ti kluci jdou trénovat, pak hrajou tenis, golf, je tam jedna výzva za druhou. Ti kluci mají gule a chtějí se poměřovat."

Martin Kézr přidává, že ani při maximálním přístupu se všichni nedočkají hvězdné kariéry. „Nebudou z nich Jágrové, ale je hezký, když přijde kluk a v šesti je kopýtko, vyroste a stejně to nedotáhne, nebude na profi úrovni. Ale získá zkušenosti pro život, naučí se prohrávat a nepotento se z vítězství, jak říkal Ivan Hlinka. To je do života přece skvělá věc. Nezbláznit se z toho, že něco nejde a nezfamfrnět se z toho, že to jde," vykládá zkušený žurnalista.