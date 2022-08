Výběr Suomi šel do vedení v 16. minutě, když se trefil Kiviharju. Ale mladí Češi ještě před první přestávkou srovnali, do finské sítě poslal touš Šalé. Od té chvíle už ale vládla na ledě jen finská radost. Vítěznou trefu zapsal do statistik Alasiurua a skóre pečetil zásahem do odkryté klece Čechů Kiiskinen.