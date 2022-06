Ostré reakce na Hadamczika. Zklamání hned v prvním rozhovoru, stěžuje si Hrdina

A reakce z hokejové veřejnosti na sebe nenechaly dlouho čekat. „Je smutné, že tenhle lapsus nového prezidenta ČSLH bude muset znovu korigovat Kari Jalonen, který hráče z KHL nominovat nebude. Vypadá to, že se od Finů budeme muset naučit víc než jen kompaktní herní systém," píše na Twitteru Robert Záruba, komentátor České televize.

„Robíku, to se mi snad zdá, jak to ten Lojza dovede pos... hned v prvním rozhovoru...Místo naděje pro mě první zklamání," reaguje Jiří Hrdina, bývalý hokejista a momentálně skaut Dallasu v NHL.

„Už to začíná. Vybarvuje se hned na začátku," komentuje výrok 70letého funkcionáře Jakub Koreis. Bývalý hokejista, který momentálně působí jako expert O2 TV Sport, na svém účtu opakovaně řeší problematiku působení hokejistů v KHL. „Jenom doufám, že si kluby napříč Evropou uvědomí, jak velkej lidskej odpad jsou hráči, který teď podepisujou v Rusku a už se jich v budoucnu ani nedotknou," nebere si servítky Koreis.

Hadamczik se v rozhovoru zastal Rudolfa Červeného, který by podle dosavadních informací měl příští ročník odehrát za Vladivostok. „On ale nejde bojovat proti demokracii. On si přece nebere pušku a nejde střílet do Ukrajinců," říká Hadamczik.