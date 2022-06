Hadamczik: Hraješ KHL, nesmíš reprezentovat? Ne! Ti hráči přece neberou pušku a nejdou střílet do Ukrajinců

Proč byste hráčům, navzdory ruské invazi na Ukrajinu, nezakazoval chodit do KHL?

Potřebujeme každého dobrého hráče, a jestli jde dotyčný radši za penězi, a jde tam rád, je to jeho věc. Když bude mít patřičnou výkonnost, aby ho trenér reprezentace mohl nominovat, vůbec nic proti tomu nemám. To byste musel kdejakému člověku, který v Rusku pracuje, jeho činnost zakázat.

Takže by mělo zůstat na zodpovědnosti každého hráče, jak se rozhodne a následně by si měl nést případné následky?

Myslím, že Evropa má silnější nástroje, jak bojovat s ruskou vládou. Už to, že Rusové nemůžou hrát na mistrovství světa, je sice morálně správně, na druhou stránku tím šampionát utrpěl. A ti hráči za to (válku na Ukrajině) nemůžou. Diktátorovi, jako je Putin, můžou říct, že s ním nesouhlasí. To je ale tak jediné, co můžou.

Rudolfu Červenému, který má namířeno do Vladivostoku, tedy jeho krok nevyčítáte?

Hráči taky chtějí nějak uživit rodinu. On ale nejde bojovat proti demokracii. On si přece nebere pušku a nejde střílet do Ukrajinců. Je hrozně špatně, že probíhá válka. To je neoddiskutovatelné. Vzpomněl jsem si ale, co mi vždycky říkal táta, když ještě žil.

A to?

Že politika je svinstvo. Neznám všechny objektivní příčiny války. Pro mě je ale nejdůležitější, že válkou vždycky trpí nevinní lidé, nevinné obyvatelstvo. Bolí mě a mrzí, když vidím rozbombardovaná města, zabité lidi a trpící děti. Ale pak když u nás projíždějí Ukrajinci v autech těch nejluxusnějších značek? Je zajímavé, že jsou tady, a ne doma ve válce. Všude je něco. S válkou a tím, k čemu na Ukrajině dochází, nesouhlasím. Ale zakazovat našim lidem hrát v Rusku? To bych nedělal.

Třeba Dominik Hašek, který proti vám kandidoval na post prezidenta hokejového svazu, by chtěl, aby český parlament schválil zákon zakazující pracovat našincům v Rusku...

(směje se) Ten už nazval Ovečkina srabem... Když v dané zemi nejste, nemáte tam rodinu, snadno se vám něco říká. Když ale vláda začne lidi zavírat nebo perzekuovat za vyjádření názoru, je to špatně. To je vyšší moc. Rusové jsou omezovaní, protože jsou tak celý život vychováváni. Museli by vejít do ulic, jako do nich vešla u nás celá země v devětaosmdesátém a shodila komunismus. Na to ale Rusové nemají sílu, protože všude okolo nich jsou vojáci. My ale přece nebudeme naše sportovce trestat, že chtějí do Ruska. To mi prostě přijde špatně.