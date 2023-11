Plekanec při premiéře tiše přihlížel, pak cepoval hráče na buly: Vůbec se necítím jako trenér

Snažíte se hned na úvodním srazu předat hráčům své knowhow na buly?

Nic takového nemám. Je to hlavně o zkušenostech, o tréninku. Hrát co nejvíc buly a poznat, proti kterým centrům na ně chodíte. Takové trénování se dělá všude. Ale není to jen o centrech, je potřeba zapojit i křídla. Puky se často odrazí ke straně, takže je na to nutné reagovat.

Jak jste spokojený s prací hráčů?

Reagovali skvěla a podstupovali dobré souboje. Buly je v zápase ohromně důležité, vždyť je jich hrozně moc a můžou rozhodnout.

Odstartovala éra Radima Rulíka u hokejové reprezentace. První trénink slušný, klíčem je komunikace, hodnotil nový kouč. Video : Sport.cz

Během tréninku jste si i párkrát vystřelil na branku. Nesvrběly vás trochu ruce, že byste si ještě zahrál?

Ani moc ne. Hokej mě baví, a proto jsem ho dělal. Ale už ho hrát nemůžu, takže se i snažím vyvarovat tomu, aby mě vůbec ruce svrběly. Jsem s koncem smířený. Během pohybu si dávám pozor, aby se mi nestalo něco horšího. Když jsem viděl intenzitu, v jaké teď kluci trénovali, divil jsem se, že jsem ještě ve 40 letech hrál.

Jak vás potěšily reakce a gratulace ke skvělé kariéře z Česka i ze zámoří?

Díky za to. Bylo to fakt příjemné. Psali mi i hráči, se kterými jsem nikdy v týmu nepůsobil, jen jsme se potkávali jako soupeři. Opravdu moc milé slyšet tolik hezkých slov.

Tomáš Plekanec po konci kariéry v nové roli. Stal se asistentem trenéra hokejové reprezentaceVideo : Sport.cz

Co pro vás znamená, že první trenérskou štaci prožíváte hned u národního týmu?

V žádném případě se nevnímám jako trenér. Spíš jako výpomoc, potřebuju se rozkoukat. Ale je to pro mě samozřejmě obrovská pocta, že si mě realizační tým vybral, abych tu s nimi byl. Budu se toho od nich snažit co nejvíc pochytit a pomoct, s čím bude potřeba. Radim Rulík je skvělý a zkušený kouč a první kemp připravil perfektně. Přesně ví, co budeme na každém tréninku dělat. A hráči to vědí taky. Budu Radimovi k ruce, je to pro mě taková všehochuť.

Vyhovuje vám, že jste si vlastně ani neodpočinul a hned se vrátil do hokejového kolotoče?

Jsem rád, že jsem vůbec nemusel vyskočit z rozjetého vlaku a u hokeje zůstávám. Je to pro mě fantastická příležitost. Na poloviční spolupráci jsme byli v reprezentaci dohodnuti od léta. Takže jsme se vlastně domluvili úplně stejně s jediným rozdílem, že budu i cestovat na turnaje.

Neplánujete jako konzultant pomoct i mateřskému Kladnu?

Zatím nevím, s Jardou jsem nemluvil. Ani jsem nad tím nepřemýšlel. Ještě taky uvidím, jaká bude moje náplň práce mimo reprezentační srazy. Záleží, co bude potřeba. Ještě jsme se o tom s realizačním týmem dopodrobna nebavili.

Nastoupil jste do funkce zrovna v roce, kdy se celé Česko těší na domácí mistrovství světa.