GLOSA: Skvělý tah Plekancem. Jeho angažování je důležitější než podoba dresů

Na nových dresech je dle očekávání státní znak, protože národ si to prý žádal, přičemž osobně si myslím, že většině národa je celkem putna, v jakých úborech hokejová reprezentace hraje. Koneckonců i kouč Radim Rulík to výstižně shrnul: „Ať budeme hrát v tom, nebo v tom, tak pořád je to dres národního týmu, a to je pocta.“ I jeho první nominace v roli šéfa nároďáku pro Karjalu dává smysl, zvlášť když ji racionálně a bez podrážděných emocí, což ne vždy u jeho předchůdců bylo zvykem, vysvětlil. A tak pro mě osobně bylo největší událostí středeční tiskovky něco jiného – angažování Tomáše Plekance.

Foto: Vlastimil Vacek, Sport.cz Tomáš Plekanec je novou posilou realizačního týmu hokejové reprezentace.

Článek Jen pět dní poté, co Plekanec oficiálně oznámil konec kariéry, ho vedení národního týmu představilo coby nového Rulíkova asistenta s tím, že rozhodně nepůjde o nějakou výsluhu, ale hned v pondělí se na srazu zapojí do tréninku na ledě. A ač s ním jistý druh námluv probíhal už od léta, tak to po jeho odchodu se rozjela akce kulový blesk a k definitivní dohodě došlo jen těsně před onou tiskovou konferencí. Výrazně se na tom podílel prezident svazu Alois Hadamczik, který urychleně obvolal všechny členy výkonného výboru, aby pro Plekancovo angažmá získal souhlas. Reprezentace Senzační jméno v realizačním týmu reprezentace. Plekanec je asistentem trenéra Rulíka Sice mám za to, že by svazový šéf měl řešit jiné záležitosti, ale výjimeční hráči a výjimečné situace si žádají i výjimečné činy. Po říjnové tiskové konferenci, na které se prezentoval finanční úspěch svazu, si Hadamczik postěžoval, že novináři napsali, že se on a jeho kolegové pochválili/pochlubili (což nemusí mít nutně pejorativní nádech), protože podle něj ho mají chválit jiní. Tak teď tak činím, protože za Plekance si pochvalu skutečně zaslouží. Ne, slavné jméno ještě není zárukou, že s ním má reprezentace vyhráno, protože jsou příklady, kdy dotyční zjistili, že robota u nároďáku není úplně pro ně. Napadá mě příklad Martina Ručinského v pozici generálního manažera v sezoně po Světovém poháru či Martina Havláta teď v té poslední, po které ho vedení svazu upozadilo do role asistenta. Nicméně u Plekance a jeho trenérského i mentorského postu je předpoklad úspěchu. Však i Rulík řekl: „Mám z toho skvělý vnitřní pocit." Plekanec je symbol národního týmu a ten nejlepší příklad, jak se má k němu přistupovat. Má hokejovou erudici získanou z letité praxe v NHL, teď piluje i tu teoretickou. A když si vzpomenete, že tuzemská reprezentace je na velkých turnajích v úspěšnosti vhazování dlouhodobě v červených číslech, tak není pro ni lepšího profesora buly. Je od Rulíka skvělý tah, že se obklopuje mladšími praktiky Pavelec (brankář), Židlický (obránci) a Plekanec (útočníci), protože vedle zkušeností je obecně pro klima v týmu dobře, když hráči mají v hierarchii realizáku jim věkově bližší mezičlánek. Zároveň taky praktiky, kteří hokej hltají. Když vidíte, jak se Pavelec - před pár lety spíše flamendr - proměnil v zapáleného brankářského trenéra, který objíždí extraligové zápasy a sleduje přenosy z NHL, vnímáte, že Rulík jde ve výběrů svých parťáků dobrým směrem. Komentáře KOMENTÁŘ: Pleky, díky! Patří ti metál (nejen) za reprezentační oddanost Je to pět dní, co jsem ve vzpomínkovém komentáři o Tomáši Plekancovi psal, že je velká naděje, že u hokeje zůstane a že si za rok při světovém šampionátu zaslouží důstojnou rozlučku i ovace diváků. A je teď tuze fajn, že se to tak nějak prolnulo v jedno. Vlastně se nejspíš bouřlivého potlesku dočká už v prosinci, kdy 14. (jak symbolické číslo!) hrají v O2 Areně Češi s Finskem. Tak třeba tam vítězný gól Čechů padne po vyhraném vhazování. Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.