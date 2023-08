Postup z prvního místa? Češi si můžou dovolit i prohru o pět gólů. Chceme vyhrát všechno, hlásí tahoun

„Tohle jsme úplně nečekali, jsme ale moc rádi, že se nám to povedlo," přiznával pro ČT plzeňský útočník Adam Benák, že plný bodový zisk předčil očekávání.

Proti Němcům (6:2) to nebyla tak strhující podívaná jako o den předtím proti USA, což se dá dost dobře pochopit s ohledem na kvalitu soupeře. Svěřenci trenéra Davida Čermáka však měli utkání plně pod kontrolou a klíčová pasáž přišla zkraje druhé třetiny, kdy domácí třemi trefami v rozmezí 123 vteřin odskočili z 1:0 na 4:0.

Pak však následovalo jisté uspokojení, Češi vypadli z tempa, čehož Němci dokázali využít ke snížení na 2:4. Proti silnějšímu soupeři by se takový výpadek mohl vymstít.

„Když jsme dali pár gólů, začali jsme si myslet, že už to půjde samo. Trošku jsme vypadli ze hry, kterou chceme hrát," přikyvoval v rozhovoru pro ČT plzeňský útočník Adam Benák, jenž gólem a asistencí navázal na tříbodový pondělní večer proti USA a je tak nejproduktivnějším hráčem českého výběru.

Postup do pátečního semifinále; navíc z prvního místa; mají čeští mladíci na dosah. Ve středu jim ho proti Švédům, kteří v úterý schytali debakl 1:6 od USA, zajistí i porážka o pět gólů. V tom případě by totiž (za předpokladu očekávané výhry Američanů nad Němci) měla tři první mužstva šest bodů a pro Čechy by v minitabulce hovořilo nejlepší skóre ze vzájemných zápasů.