Pozice náhradníka? Ne! Gulaš se z olympiády omluvil. Nedvěd pro Peking chystá eso do obrany

„Milan byl hráč, který nám nedal spát. Nebylo to vůbec jednoduché rozhodování. Při skládání mužstva tvoříte týmovou chemii nejen během zápasů, ale třeba i tréninků. Do doby, než se hodí puk v zápase s Dány, tu chemii potřebujete v mančaftu mít. Jde o to, že v týmu nejde mít pět prvních houslistů," řekl Petr Nedvěd pro isport.cz, který o Gulašově odmítnutí role náhradníka informoval.

„Museli jsme si zkrátka vybrat. Strávili jsme nad tím hodně času, brali to zleva zprava. S tím, že buď mu ušijeme roli na míru a bude nám obstarávat první přesilovku a další věci, anebo v té pozici bude někdo jiný. A na konci dne nám tam Milan úplně nevyšel. Zvažovali jsme pro, proti a nakonec se takhle rozhodli. Šlo o kolektivní rozhodnutí, za které nesu hlavní odpovědnost já," vysvětlil Nedvěd, proč se Gulaš do nominace nevešel.

Ta má čítat 25 jmen, Nedvěd s Pešánem ale ve čtvrtek oznámili o jedno méně. S tím, že 25člennou nominaci zveřejní až 24. ledna. Do té doby mohou jmény na seznamu jakkoliv hýbat a to klidně i bez udání důvodu.

Jeho návrat do zápasové praxe se ale blíží, nastoupit by mohl už v neděli. „Zatím v nominaci není, protože máme do 24. ledna čas zjistit, jak si povede po návratu do ligy z dlouhé rekonvalescence. Šmíďák je vynikající hráč, jsme si naprosto jisti, že když bude zdráv a stihne se dát do formy, tak nám v Pekingu hodně pomůže," řekl Nedvěd.