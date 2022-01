ANTOŠOVA BŘITVA: Já vám říkám, že nic neříkám. Pánové Pešáne a Nedvěde, to byla blamáž!

Suma sumárum, čtvrteční nominační odpoledne bylo příkladnou ukázkou, co se nyní v našem hokeji děje. A že to takhle asi dál jít nemůže. Někdo to v červnu musí vzít za své. Celý český hokejový národ by měl tlačit na to, aby došlo k zásadním změnám. Protože stoupnout si před lidi a říct: „Já vám říkám, že nic neříkám a že to všechno může být jinak", je prostě trapný. Takhle to dál nejde.