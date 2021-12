Pozitivní český hokejista zůstane po zrušeném MS na pokoji v Kanadě ještě týden

Nakažený hráč tak dnes nemohl odcestovat s výpravou na letiště do Calgary, odkud hráči odletí individuálně do svých zámořských klubů a evropská část reprezentačního týmu po 17. hodině do Frankfurtu, odkud se pak přesune autobusem do Česka. Již ve čtvrtek odcestoval útočník Pavel Novák, hráč týmu Kelowna Rockets v juniorské WHL.