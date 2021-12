Na zrušeném MS juniorů testy odhalily dalších sedm pozitivních na covid

Na hokejovém mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu, které bylo ve středu kvůli obavám z dalšího šíření koronaviru předčasně ukončeno, mělo pozitivní test na covid-19 dalších šest hráčů nebo členů realizačních týmů plus jeden rozhodčí. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) informovala o výsledcích na oficiálním webu.

Foto: Hockey Russia

Článek Pozitivní test na covid měl jeden zástupce kanadského, ruského, německého a slovenského týmu a dva zástupci Švédska. Všechny nyní čeká podle IIHF minimálně desetidenní povinná karanténa v Kanadě. Mezinárodní federace zrušila šampionát poté, co byly kontumovány tři zápasy v základních skupinách. Neodehrály se souboje USA - Švýcarsko, Slovensko - Rusko a Česko - Finsko. Prezident IIHF Luc Tardif na středeční tiskové konferenci uvedl, že MS by se mohlo uskutečnit v náhradním termínu v létě ve Finsku. MS hokej U20 Česká dvacítka prošla testy na covid a může se vrátit ze zrušeného mistrovství světa

