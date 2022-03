Pro mě bylo zásadní, že u mužstva jsou Kari s Liborem, říká trenérský nováček Erat

Opravdu jste hned věděl, že přijmete nabídku z národního týmu?

Dal jsem si skoro dva roky od hokeje pokoj a chtěl jsem se k němu vrátit. Mám hokej rád a vždy chci pomoct, nabídka od národního týmu se přece neodmítá. Vím, jaké to je někoho na ledě trénovat, zažil jsem to už víceméně v Kometě a nevidím v tom problém. Hokej je pořád stejná hra, hraje se s pukem a hokejkou.

Jak se díváte na to, že českou reprezentaci vede cizinec?

Nedělal bych v tom žádný rozdíl. Do různých pozic – a nejen v hokeji – se už i u nás dosazují lidi, kteří by tam měli být. Nehledí se na národnost. Nezastávám určitě žádný striktní názor, že české mužstvo musí vést Čech. Kari Jalonen je přesně typ trenéra, který ví, co má dělat. A my ostatní v realizačním týmu mu můžeme jen pomoct

Je vám skutečně hodně blízké jeho uvažování?

Vím, s čím do toho Kari jde, jaký systém chce hrát. A myslím, že je to správná cesta. Uvidíme, jak to bude vypadat při zápasech. Kdyby u toho ale nebyli on a Libor Zábranský, pod nímž jsem získal s Kometou dva tituly, tak by to pro mě byla úplně jiná situace. Tahle dvě jména pro mě byla opravdu zásadně důležitá, že jsem tu práci přijal. Šel jsem do toho i kvůli nim.

Už jste se přenesl z pozice hráče na druhou stranu?