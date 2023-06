Problém pro Český hokej, přišel o statisíce sledujících! Na Twitteru nároďáku už řádí Havlíčkův Brod

„Vzhledem k pravidlům sociálních sítí a rozdělení marketingových práv po 1. 7. 2023 bychom očekávali, že seriózní partner by nám po tomto datu předal oficiální účty české hokejové reprezentace do správy. Ze čtvrteční komunikace ale vyplívá, že BPA spíše chce tyto kanály, které jsou spojeny s hokejovou reprezentací, zpeněžit či využít pro svoje účely, což nejvíce poškodí fanoušky národního týmu, kteří by tím dočasně přišli o zdroj informací a o dění okolo české hokejové reprezentace," rýpl si Šnaidauf do BPA.

„Naším cílem je vytvořit zcela unikátní digitální prostředí tak, jako to funguje ve vyspělých společnostech a organizacích. Vše by mělo být založené na směřování fanoušků a všech členů hokejového hnutí na jedno místo, a to do aplikace Českého hokeje, na jejíž vývoji aktuálně intenzivně pracujeme. Spolu s aplikací by měl vzniknout i nový, moderní web Českého hokeje a další digitální platformy včetně sociálních sítí," říká Šnaidauf, podle něhož by se vše mohlo podařit spustit do konce kalendářního roku.