Horký hokejový čtvrtek: Na svaz dorazili policisté z centrály proti organizovanému zločinu

Informoval o tom server lidovky.cz, podle kterého policisté byli i v sídle BPA sport marketing, která byla posledních 15 let výhradním marketingovým partnerem hokejového svazu a sídlí ve stejné budově na pražské Harfě jako svaz, jen v jiném patře.

„Přišla sem v odpoledních hodinách policie a chtěla nějaké vysvětlení," prohlásila pro lidovky.cz ředitelka BPA Jana Obermajerová s tím, že se sama nedozvěděla, co detektivové požadovali. Údajně by mělo jít o dokumenty týkající se k partnerství svazu s BPA, které končí posledním červnem.

„Máte smlouvu na plnění za 90 milionů a najednou k 31. květnu 2022 došlo ke smlouvě o snížení o 19 milionů. My jako svaz jsme vždycky souhlasili," uvedl Hadamczik.

Obermajerová to rezolutně odmítla. „Měsíc před zahájením reprezentační sezony 2008/2009 jsme byli požádáni o pomoc se zajištěním financí pro nadcházející období. Spolupráce trvá 15. sezonu, stabilizovali jsme za tuto dobu portfolio dlouhodobých partnerů a zajistili víc než jednu miliardu korun. Pro český lední hokej šlo o maximálně výhodnou a přínosnou spolupráci. Průběžně navyšované požadavky nového vedení svazu na cenu neodpovídají rozsahu a hodnotě postupovaných práv a servisu pro partnery," řekla v prosinci, když vysvětlovala konec spolupráce BPA s hokejovým svazem.

Hadamczik dlouhodobě kritizuje i svého předchůdce v čele svazu Tomáše Krále, jehož nahradil loni v létě. „Tato firma neměla žádná pravidla, kontrolní mechanismy a řídili to jedinci, kteří si dělali, co chtěli. Nedělala se žádná výběrová řízení, která by vedla k lepší hospodárnosti," řekl Hadamczik.