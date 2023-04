Recept na Kanadu nevyšel, osmnáctka jde na USA. Kdo nevěří, může jet domů, míní kouč Petr

Před světovým šampionátem ve Švýcarsku trenér českých hokejistů do 18 let Jakub Petr sebevědomě prohlašoval, že ví, co na Javorové listy platí. „Vím, že zním divně stejně jako před dvěma roky, kdy jsem prohlásil to samé. Ale mám recept na Kanadu,“ říkal kouč. Předloni z toho byl čtvrtfinálový debakl 3:10 a čeští mladíci nestačili ani nyní, kdy favoritovi na závěr skupiny podlehli jednoznačně 3:8. Ve čtvrtek ve 12:30 v Basileji tak budou jejich soupeřem v cestě do semifinále suverénní USA.

Foto: iihf.com Čeští hokejisté do 18 let na Kanadu nestačili a ve čtvrtfinále MS půjdou na USA.

Článek Proti Kanadě chtěli svěřenci Jakuba Petra odehrát otevřenější partii než proti Švédsku (0:2), s nímž se soustředili především na defenzivu. Tentokrát si v úvodní části vypracovali několik dobrých šancí, jenže z brejků selhali. „Tohle je stará písnička, zakončení. Vypracovali jsme si šance podle plánu, ale nedali jsme je. Za úvod zápasu jsem byl rád, kluci zvládli taktiku. Před rokem to přineslo ovoce, tentokrát ne," připomněl pro hokej.cz trenér loňské vítězství 6:5 v prodloužení nad stejným soupeřem. „Docela podobný zápas. Ale pořád se bavíme o stejné věci. Koncovka. V ní jsme neuspěli, tam je zakopaný pes," souhlasil i obránce a kapitán Jakub Dvořák. Reprezentace Bez šance. Osmnáctka vyhořela s Kanadou, ve čtvrtfinále MS bude čelit Spojeným státům Javorovým listům se povedl přelom první a druhé třetiny, kdy slepenými góly odskočily na 3:0. „Trestání chyb soupeře musí být nekompromisní. To nám Kanada ukázala," chválil soupeře kouč. Češi dokázali odpovědět při pětiminutové přesilovce, dělovkou z kruhu snížil Eduard Šalé. Jenže gólman Hrabal si vybral slabší den, pustil laciný čtvrtý gól a po sedmé inkasované brance dokonce střídal. „Snažili jsme se snížit, ale Kanada už hrála na brejky a potrestala nás," litoval v rozhovoru pro hokej.cz útočník Šalé. Eduard Sale with a rocket!🚀 @narodnitym #CZECAN #U18MensWorlds Eduard Šalé snižuje bombou od modré.🚀 pic.twitter.com/osnoDGeFbv — IIHF (@IIHFHockey) April 25, 2023 Skóre se nakonec zastavilo na výsledku 3:8. „Těžko se to hodnotí. Skóre mluví za vše, ale neodehráli jsme špatný duel. Jen jsme museli proměnit šance. Měli jsme jich dost, snad víc než proti Německu," tvrdil Šalé, autor čtyř gólů na šampionátu. I přes trefy českého talentu ovšem národní tým ovládl v základní skupině pouze duel s Německem (7:1) a skončil až na čtvrté pozici. To znamená čtvrtfinále v Basileji proti vítězi druhé skupiny. Tím jsou Spojené státy americké, které zatím neztratily ani bod při skóre 37:6. A na českém výběru si smlsly i v generálce na turnaj, kdy zvítězily jasně 9:2. Foto: IIHF Trenér české osmnáctky Jakub Petr. „Říkal jsem klukům, že kdo nevěří, že můžeme postoupit, tak ať se nají, odpočine si a zítra jede s rodiči domů," podotkl ostře trenér Petr. „Ale samozřejmě víme, jaká je realita. Američané jsou společně se Švédskem největší favorité celého turnaje," pokračoval kouč. Souhlasí i hráči. „Nemáme co ztratit. Ale nevěšíme hlavy dolů a věříme, že Ameriku zvládnout můžeme," mínil Dvořák. „Pořád nějakou šanci máme. Když dodržíme plán, můžeme pomýšlet na lepší výsledek. Snad chytneme začátek," doufá také Šalé. Reprezentace Mistrovství světa v hokeji do 18 let hostí Švýcarsko. Kompletní program a výsledky české reprezentace