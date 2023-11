Rusové jsou skvělí! Proč bych si měl KHL rozmýšlet? hájí se český olympionik

Klok, jenž ve své kariéře působil ve všech pěti nejlepších evropských ligách (s Lukko Rauma získal předloni finský titul), působil v Nižněkamsku už v sezoně 2021/22, po níž odešel do Arizony zabojovat o NHL. Neuspěl a po čtyřech zápasech za farmářský Tucson se před rokem vrátil do Evropy.

„Všichni mi tehdy říkali: ,Musíš to udělat. (zkusit NHL)‘ Abych byl upřímný, nebylo to nejlepší načasování. Dělal jsem, co jsem mohl, ale v USA se mi to nelíbilo. Takže rozhodnutí vrátit se bylo snadné,“ říká nyní Klok v rozhovoru pro ruský server allhockey.ru.