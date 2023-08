Klok o návratu do Ruska: V Česku mě odsuzují, ale já si chci jen užívat to, co miluji

Je jasné, že si svým návratem do Nižněkamsku, se kterým podepsal kontrakt na dva roky, zabouchl dveře do reprezentace a květnové mistrovství světa bude – stejně jako pro další Čechy v KHL – bez něj. „Respektuji rozhodnutí svazu, ale tam zase musí respektovat naše rozhodnutí. Když jsem podepsal smlouvu s Něftěchimikem, tak jsem věděl, že už nebudu moct hrát za národní tým. Samozřejmě je to smutné, ale s tím se nedá nic dělat. Nechci z toho nikoho vinit."

Klok vždycky o Rusku mluvil s úctou, nicméně po začátku konfliktu na Ukrajině smlouvu v Nižněkamsku rozvázal a loni se pokoušel prorazit do NHL. Ovšem po čtyřech zápasech na farmě Arizony se vrátil do Evropy, kde hrál ve švédském Rögle a švýcarském Luganu. Později byl povolán do přípravy národního týmu na mistrovství světa v Lotyšsku, nicméně omluvil se. A čile se spekulovalo, že to je – podobně jako v případě Davida Skleničky – kvůli jeho chystanému návratu do KHL.

„Měl jsem rodinné problémy, nahromadila se zranění. Bylo těžké odmítnout národní tým, protože v Luganu jsem měl dobrý konec sezony. Ale rozhodl jsem se, že potřebuji trávit více času se svou rodinou, abych se lépe připravil na nový ročník. Ano, požádal jsem Igora Larionova (šéf Něftěchimiku), aby nemluvil o mém přestupu do Ruska, jinak bych čelil velké vlně nenávisti. Stejně se ale o tom v Česku dozvěděli, takže jsem na sociálních sítích dostal spoustu naštvaných zpráv. Ale nevěnuji tomu pozornost," řekl pro Sport Express.