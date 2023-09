Knot o zranění, návratu do Liberce a Rusku: Všichni sportovci tam podporují režim, štve mě to

Jak probíhá zotavování po srpnové operaci ploténky?

Dobře, podle plánu. Pomaluju se zapojuju do tréninků, ale nechci nic uspěchat. Zatím nedokážu říct, kdy se vrátím do zápasového tempa. Nechci si zranění obnovit, ale samozřejmě bych nejradši naskočil hned od začátku. Minulá sezona byla pořádně dlouhá, tak je zvláštní teď tak dlouho nehrát.

Uplynulý ročník jste skončil až v květnu na mistrovství světa. Jak dlouho trvalo zklamání z nejhoršího výsledku v historii?

Zklamaný jsem samozřejmě byl, ale nervu si z toho vlasy. Minulou sezonu jsem si uzavřel a pak se začal dívat před sebe.

Jak jste si tedy sezonu zhodnotil? Neúspěšně jste se rval o místo v NHL…

To se bohužel nepovedlo, ale jsem ohromně rád, že jsem se probojoval na mistrovství světa. Dost jsem se k tomu upínal. Chtěl jsem ukončit sezonu úspěšně na šampionátu. Samozřejmě jsem neodehrál tolik zápasů, kolik bych chtěl, a týmový výsledek se taky nevydařil, ale samotná nominace mě potěšila.

Rád byste se z Liberce odpíchnul zpátky do ciziny, nebo i do zámoří?

V NHL už moc nevěřím. Ale jiné zahraničí klidně, zatím mi to dalo spoustu hokejových i životních zkušeností. Jsem domluvený s koučem Filipem Pešánem, že je to ve hře. Ve smlouvě mám od příští sezony výstupní klauzuli. Tak uvidím, jak se povede tenhle ročník, a třeba přijde nějaká zajímavá nabídka.

Varianta KHL je pro vás uzavřená?

Určitě.

Mrzí vás, že ruskou soutěž hraje navzdory válce na Ukrajině pět českých hokejistů včetně Lukáše Kloka, vašeho kamaráda a bývalého parťáka z Nižněkamsku a Tucsonu?

Štve mě to. Mám na to jasný názor, že s tímhle nechci mít nic společného. Co se tam děje, je hrozně špatně. Všichni, kteří tam sportovně vystupují, podporují tenhle režim, který vede válku a vyvražďuje lidi na Ukrajině. Zároveň Lukáš je můj kamarád, znám se s ním dlouho a je to dobrý kluk. Pere se to ve mně. Mám ho rád a vím, že to není zlý člověk. Na druhou stranu se mi nelíbí, že se vydal tímhle směrem. Ale je to jeho věc a respektuju to.

Vy už jste měl po dvou letech v zahraničí pocit, že nastal čas pro návrat do Česka?

Tak jsem to vyloženě necítil. V danou chvíli mi to ale přišlo jako nejlepší varianta. A zatím si myslím, že to bylo dobré rozhodnutí. Na Liberec mám ty nejlepší vzpomínky a jsem rád, že jsem zpátky. Kabina zůstala úplně stejná, parta lidí je skvělá.

Přitom v lednu v reakci na kauzu bývalého generálního manažera Zlína Roberta Hamrly, který po prohře 0:4 se Slavií sáhl hráčům na peníze, jste na Twitteru psal, že se do Česka vracet nechcete. Co se od té doby změnilo?

Je pravda, že jsem si v minulosti prošel kluby, kde ne všechno fungovalo. Ať už to bylo v Chomutově, nebo předtím na Slavii. Nejen co se týče peněz, ale i po sportovní stránce. Nelíbilo se mi, jakým způsobem pan Hamrla situaci řešil. Byl to jeden z argumentů, které jsem bral v potaz, když jsem se rozhodoval, jestli se vrátit do Česka. Ale situace není černobílá, těch aspektů byla hromada. A nakonec převážily argumenty pro návrat. V Liberci totiž všechno běží, jak má.

Najdou se lidé, kteří mi připomenou, proč jsem chtěl odejít z ČR a proč se nechci vrátit. https://t.co/8gZkPcBM1C — Ronald Knot (@RonaldKnot) January 10, 2023

Je ještě něco, co vám vadí na českém hokejovém prostředí?

Neřekl bych, že vyloženě vadí, ale určitě se najde spousta věcí, na kterých se dá pracovat. Hlavně proto, abychom my všichni posouvali český hokej dopředu. Jako hráči, manažeři, trenéři. To je ale na samostatnou diskuzi.

Co třeba chcete přenést ze zahraničí?

Určitě je to dost věcí. Například v cizině se mi líbilo, že jsme měli zařízené snídaně i obědy na stadionu. A celkově byla mnohem větší starost o to, jak se hráči stravují. Všechno bylo dotažené do detailů. Snažím se otevřít debatu na klubové úrovni, abychom se v tomhle mohli vyrovnat elitním týmům.

Cítíte se v Liberci už jako jeden z lídrů?

Asi jo. Myslím, že se to ode mě i čeká. Zodpovědnosti se nezříkám. Nebudu samozřejmě měnit nic na svém přístupu, ale budu se snažit jít příkladem. Třeba si z toho ostatní něco vezmou.

Jaká je spolupráce se staronovým koučem Filipem Pešánem, kterého jste doteď znal jen z reprezentace?