S Hrubcem si v ničem nezadal. V národním týmu jsem v takovém zápřahu ještě nebyl, musel uznat Langhamer

„V národním týmu jsem v takovém zápřahu ještě nebyl. Byl to těžký zápas i s ohledem na náročné páteční cestování, ale zvládli jsme to," poukázal gólman Ilvesu Tampere v rozhovoru pro ČT na přesun z Helsinek do Fribourgu, který se protáhl takřka na celý den a reprezentace kvůli tomu byla nucena zrušit i páteční večerní trénink ve Švýcarsku.