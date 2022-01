Šest náhradníků pro Peking? My vezmeme jen tři, překvapil Nedvěd a vysvětluje proč

„Dnes budu komunikovat jak s hráči, kteří připadají v úvahu, i s jejich kluby a podle toho se zařídíme. Pro náhradníky to v Pekingu nebude jednoduchá situace. Budou mimo mužstvo, do turnaje s největší pravděpodobností vůbec nezasáhnou a zásah by to byl i pro kluby, které by o kluky během olympiádu přišly," ví Nedvěd, že vyjednávání o náhradnících nemusí být jednoduché. Byl by rád, kdyby nově povolaní hráči odletěli do dějiště her s druhou částí reprezentace 2. února.