Smlouva i debut v reprezentaci. Hokejový týden snů pro překvapení jménem Vála

Je to pro něj týden plný splněných hokejových snů. V pondělí Ondřej Vála prodloužil v Pardubicích kontrakt o další rok, pak zamířil do Prahy, aby se připojil k reprezentaci a ve čtvrtek jej čeká debut v národním týmu. „Je to povedený týden. Nominace mě překvapila, ale jsem za ni samozřejmě rád. Kluci v Pardubicích si ze mě dělali srandu, ale zároveň i gratulovali."

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Ondřej Vála během tréninku hokejové reprezentace před turnajem Beijer Hockey Games 2023.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Vála je bezesporu nejpřekvapivějším i nejtajemnějším jménem v Jalonenově výběru pro Švédské hry, vždyť i v Pardubicích je co se týká průměrného vytížení v zápasem v nabité sestavě až šestým bekem v pořadí. A ještě v minulé sezoně často pendloval mezi A-týmem a tehdejší prvoligovou farmou ve Vrchlabí. „Jsem rád, že dostávám více prostoru a je pak samozřejmě jednodušší, když necestujete z týmu do týmu. Cítím se rozhodně lépe. A že jsem tady? Třeba mělo nějaký vliv to, že hrajeme nahoře, daří se nám a jsme tak více na očích," říká 24letý bek, který má za sebou i pět sezon v zámoří. Reprezentace Krušný půlrok českého reprezentanta: Vážné rodinné problémy, psychický nápor ve Švédsku a švýcarské vysvobození Když ryšavý habán stojí před vámi, je vám hned jasné, čím Jalonena zaujal. Měří 194 centimetrů, společně s útočníkem Hrabíkem nejvíc z celého týmu, k tomu má skoro metrák živé váhy. Na ledě si plní především defenzivní úkoly, silný je v rozích a při bojích o puk. Ty stejné úkoly dostane od Jalonena a Libora Zábranského, který v reprezentaci cepuje beky, také v nároďáku. „Všechno bude určitě rychlejší a silovější, pro mě rozhodně výborná zkušenost," tuší hráč, který prošel všemi mládežnickými reprezentacemi a zahrál si i na světovém šampionátu dvacítek. Teď dostane šanci také v té hlavní kategorii. Euro Hockey Tour HOKEJ ONLINE: Češi vstoupí do Švédských her zápasem proti domácímu týmu. Chytat bude Stezka