Státní znak je zpátky na dresu! Splnili jsme přání fanoušků, líčí Hadamczik

Návrat k tradici. Dominantou dresu české hokejové reprezentace znovu bude velký státní znak. Kritizované logo svazu se lví hlavou se výrazně zmenší a přesune do zadní části. „Sliby se mají plnit. Už při nástupu do funkce jsem říkal, že se vrátíme ke státnímu znaku,“ popisoval na tiskové konferenci prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. „Je to krásný dres,“ mínil.

Článek Svaz představil nové dresy navrhované interním designérem ve spolupráci s firmou CCM v duchu oslav úspěšné historie. „Veškeré úspěchy reprezentace byly v podobném dresu," poznamenal šéf Českého hokeje. „Hokej je národní sport a diváci si přejí dres se znakem na prsou. Fanoušky potřebujeme a chceme je uspokojit, aby nás přišli v co největším počtu podpořit," pokračoval Hadamczik s tím, že si svaz nechal udělat průzkum veřejného mínění. V těchto dresech odehraje národní tým zápasy Euro Hockey Tour a Euro Hockey Challenge, pro domácí šampionát se chystá ještě jiná varianta od firmy Nike. „Tam bude označení loga svazu mnohem větší a na dvou místech. Zbytek ale nechám jako překvapení. Sami ho ještě nemáme, jen vizualizaci," vysvětloval bývalý reprezentační trenér. Reprezentace Senzační jméno v realizačním týmu reprezentace. Plekanec je asistentem trenéra Rulíka Svaz s tehdejším prezidentem Tomášek Králem logo se lví hlavou zavedl v roce 2018 kvůli tomu, že potřeboval na dres dostat ochrannou známku. Ta se teď výrazně zmenší a přesune do zadní části. Je tak možné, že se znovu rozšíří padělky dresu se státním znakem, kde však bude drobná ochranná známka chybět. Tady jsou, nové dresy české repre ve své plné kráse. 🤤 Je to hezký pohled, co? ❤️🇨🇿#ceskyhokej #narodnitym pic.twitter.com/GEwiATWYWv — Český hokej (@czehockey) November 1, 2023 „Kdo chce originální dres, musí mít na dresu logo svazu," prohlásil Hadamczik. „Na každém dresu bude stále lví hlava, tedy naše licencovaná ochranná známka. Lev je nadále symbolem Českého hokeje," upřesnil obchodní a marketingový manažer Ondřej Šnaidauf. Že by svaz kvůli zmenšení ochranné známky přišel o zisky z prodeje merchandisingu, se Hadamczik nebojí. „V minulosti to byla tak zanedbatelná částka, že uspokojení národa je pro nás daleko víc," mínil. Dresy, ale i další produkty národního týmu bude dále k dispozici. „Bude možnost si koupit artefakt se lvem, ale i se státním znakem," prozradil Hadamczik. Záznam: Nominace hokejové reprezentzaceVideo : Sport.cz Potvrdil rovněž, že je v přípravě varianta třetí sady modrých dresů, v nichž by reprezentace odehrála jeden zápas, nebo alespoň jednu třetinu na domácím šampionátu. „Ano, máme krásnou třetí sadu bez log sponzorů. Potřebujeme ale jejich potvrzení, že nám dovolí v nich nastoupit," vysvětloval prezident svazu. Líbí se vám nové dresy hokejové reprezentace? Ano 92,4 % Ne 7,6 % Celkem hlasovalo 420 čtenářů.