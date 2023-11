Senzační jméno v realizačním týmu reprezentace. Plekanec je asistentem trenéra Rulíka

„Může to znít zvláštně, že hráče, který ještě před týdnem patřil do extraligového kádru Kladna, najednou vytahujeme do trenérského štábu národního týmu, ale akce Plekanec měla delší vývoj, o němž veřejnost nevěděla. Chtěli jsme ho už od léta původně využít jako konzultanta a byli jsme připraveni na určitou formu spolupráce třeba v rámci reprezentačních kempů na českém ledě,“ mínil Rulík, jenž přiznal, že věděl o zdravotních problémech Plekance, ale počítal s jeho uzdravením a návratem do extraligy.