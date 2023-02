Střelec zlatého gólu z Nagana? Toho by nikdo netipoval, směje se legenda. Smeká před Hlinkou

Hašek přiznává, že jediného střelce finálové bitvy z Nagana neznal z Čech, protože byl Svoboda o rok mladší a skvělý gólman navíc hrával v tuzemských mládežnických soutěžích s o rok staršími hokejisty. „Do zámoří odešel hodně mladý, potkali jsme se až v Buffalu. Tam už byl jako zkušený hráč NHL, byl využívaný na přesilovkách, ale střelec to nebyl. Že by právě on dal ten zlatý gól, to by nikdo netipoval," culí se legendární gólman.