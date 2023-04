Vejmelka už je s reprezentací a před MS říká: Budeme chtít loňský výsledek ještě vylepšit

Tušíte, jestli budete zase jedničkou?

To nedokážu ještě říct. Cesta k mistrovství světa je dlouhá, máme před sebou pár zápasů a může se stát cokoliv. Ale šampionát je výzva, motivace loňský výsledek minimálně zopakovat a budeme se snažit, aby byl ještě lepší.

Brankář Karel Vejmelka se už zapojil do přípravy hokejové reprezentace před MS. pic.twitter.com/mqLe0IyRs4 — Sport.cz (@sportcz) April 28, 2023

Vašimi parťáky zatím jsou Marek Langhamer a Šimon Hrubec. S tím prvním jste dvojici tvořil i loni, Hrubce dobře znáte.

To je pozitivní. Oba jsou výborní gólmani i lidi. Máme mezi sebou dobrý partnerský vztah, známe se z předchozích sezon. Se Šimonem jsem se kdysi potkal ještě v Třebíči, což už je dnes trošku nostalgie. S Markem jsme byli loni celé mistrovství. Takže myslím, že je to jen plus a že to bude fungovat.

Oba řekli, že na mistrovství pojedou klidně v roli trojky. Je pozitivní, že to nejsou žádní žraloci, že?

Máme to stejně. Nároďák a samotné mistrovství světa jsou o týmovém úspěchu, nikdo se nedívá na osobní statistiky a rovinu. Kdo bude chytat, ten bude chytat. Všichni ostatní by mu měli přát to nejlepší, pak jen můžeme uspět. I já se spokojím s jakoukoliv rolí. Ale každý chce samozřejmě být v bráně.

To v Arizoně si zachytáte dost, v sezoně jste měl 50 zápasů. Jaký to byl ročník?

Snažil jsem se soustředit hlavně na sebe a svůj výkon. Pak se snažíme vyhrát každý zápas, i když víme, že tým nemáme tak kvalitní jako nejlepší. Ale byli jsme konkurenceschopní a sezona probíhala nad očekávání. Spoustu týmů jsme zaskočili, ročník byl úspěšnější než loňský. Cílem je, abychom se každou sezonu zlepšovali a evidentně jsme na správné cestě.

Mimochodem před startem příští sezony si s klubem zahrajete přátelské zápasy proti Kings v australském Melbourne. Jak se těšíte?