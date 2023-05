Vejmelkovi se vybavily vzpomínky na Kometu: Měl jsem z atmosféry husí kůži

Do kádru Komety patřil šest let, teď si Karel Vejmelka poprvé zachytal v Brně v reprezentačním dresu. I přes porážku 2:3 v prodloužení s mistry světa z Finska si úvodní duel Českých hokejových her užil. I díky fantastické atmosféře. Brněnští příznivci navíc na 26letého gólmana rozhodně nezapomněli a mnohokrát ho v zápase vyvolávali. „Měl jsem z toho husí kůži, jak jsem si vybavil vzpomínky na Kometu. Bylo super si zase zachytat na tomhle ledě a poslechnout si brněnské fanoušky,“ rozplýval se.

Foto: Václav Šálek, ČTK Karel Vejmelka v zápase proti Finsku