Výhru jsme Švýcarům sami dali, štvalo kapitána Červenku

„Prohra nás všechny mrzí, ale odehráli jsme dobrý zápas, tím spíš, že jsme po Finech měli na odpočinek jen nějakých sedmnáct hodin. Bohužel jsme udělali osudné chyby a Švýcaři je potrestali. Samozřejmě, že kdybychom brali alespoň ty dva body my, byli bychom rozhodně šťastnější," líčil pro ČTK gólman Roman Will, jenž čelil osmadvaceti střelám soupeře.

Švýcaři dovedli všechna tři utkání do prodloužení. „Hrají dobře do defenzivy a čekají na šance, které vyplynou ze hry a s takovými situacemi už si dokážou poradit. Jsou dobře organizovaní, špatně se proti nim prosazuje. Škoda, že Patrik Zdráhal nedal gól z úniku asi pět minut před koncem. To nás mohlo nasměrovat k vítězství za tři body. Nastavení je vždycky trochu loterie, tentokrát nám to nevyšlo. Chyby se stávají, takový už je hokej. Z každé se dá ale poučit," uvedl pro hokej.cz obránce David Sklenička.