Zabalil zámořskou štaci, doma v play off brzy dohrál. Plzeňské eso teď myslí na reprezentaci

Jedničkou směrem k zahajovacímu kempu národního týmu je momentálně Pour také pro druhého hosta Příklepu, bývalého gólmana Romana Málka. „Pour pozvánku dostane, typologicky by do týmu mohl sedět," myslí si současný trenér gólmanů Slavie. „Je to typ mladého hráče, bruslaře, po kterém kouč Kari Jalonen do prvního kempu sáhne," dodává zkušený novinář.

„A pak už je to jen na něm, jak se v týmu udrží," míní Kézr a jmenuje další adepty pro národní tým. „Určitě půjde do kempu Jiří Černoch, předpokládám že i Ondřej Beránek," konstatuje šéfredaktor Sport.cz. Padne i jméno litvínovského Patrika Zdráhala? „Pozvánku do kempu dostane, ale nemyslím si, že je to hráč, co by jel na mistrovství," doplňuje Málek.

Hokejový pořad Příklep s bývalý gólmanem Romanem MálkemVideo : Sport.cz

Kouč národního týmu Kari Jalonen nemusí s nominací do prvního kempu spěchat. Bude čekat třeba klidně až do pátého utkání čtvrtfinálových sérií. „Termín ho netlačí. První zápas hrajeme až v prvním dubnovém týdnu," říká novinář.

Měly by častěji rozhodovat v play off nájezdy? Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Neopomene zdůraznit, že cesta na šampionát bude pro všechny nominované do prvního kempu pořádně dlouhá. „Ovlivnit to celé může spousta faktorů, ale Jakub Pour vypadá nadějně. A Jirka Černoch už prokázal smysl pro Jalonenův systém a to on určitě nezapomene. Myšleno v dobrém," dodává Kézr.