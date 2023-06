ŽIVĚ: Jalonen byl od hokejové reprezentace odvolán! Hadamczik už má jeho nástupce

Když výkonný výbor řešil Jalonenovu budoucnost 8. června poprvé, výsledkem bylo, že pověřil finského stratéga, aby spolu s generálním manažerem nároďáku Martinem Havlátem vypracovali zprávu obsahující vizi, jakým aktivním stylem by se reprezentace měla za rok v květnu prezentovat na šampionátu v Praze.

A to i za cenu toho, že svaz bude muset 63letému Finovi vyplatit tučné odstupné. To by mělo činit 6 milionů, jak na svém Facebooku propálil jeden z členů výkonného výboru Jaromír Jágr. Spolu s rodákem z Oulu skončili i jeho asistenti Libor Zábranský a Martin Erat.