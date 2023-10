Rittich zajistil 34 zákroky výhru v přípravě NHL, překonal ho jen Hertl

Los Angeles dostal do vedení v 50. minutě Alex Laferriere. O nulu připravil Ritticha Hertl, který jej překonal v čase 57:13 švihem z pravého kruhu ke vzdálenější tyči a skóroval v přípravě i ve svém druhém startu. Prodloužení rozhodl v přesilové hře Samuel Fagemo. Z českých hráčů nastupoval ještě v obraně poražených Jan Rutta. V sestavě Sharks se na rozdíl od minulého utkání neobjevili Radim Šimek, Adam Raška a Filip Zadina.

Vaněček za inkasované góly nemohl. Ve třetí minutě vyšachovala Philadelphia obranu New Jersey a Wade Allison zakončil do odkryté branky. Devils ještě v úvodní třetině otočili skóre trefami Curtise Lazara a Alexandera Holtze. V 57. minutě ale zapomněli před brankou na Rhetta Gardnera, jenž poslal zápas do prodloužení, které rozhodl Erik Haula. V dresu vítězů nastupoval i Ondřej Palát, zatímco Tomáš Nosek tentokrát nehrál.