Rychlovského na sraz vezl „táta“ Filippi. V Liberci moc dlouho nezůstane, předvídá Pešán

Když po extraligové výhře 4:1 nad Mladou Boleslaví Jakub Rychlovský vyprávěl o první pozvánce do národního týmu, z kabiny vykoukl další účastník Švýcarských her Tomáš Filippi a po svém parťákovi se sháněl.

„On je trochu jako můj táta. Snaží se mně předávat své zkušenosti, které má ohromné. Vážím si toho. I na reprezentační sraz jedu s Tomášem autem,“ přiznal odchovanec Bílých Tygrů. Kdo se chystal řídit? „Tomáš. Ví se, že měl občas problémy se zády, a jelikož já mám oktávku, tak říkal, že to by jeho záda nezvládla a pojedeme jeho autem. Ale samozřejmě to myslel v nadsázce,“ usmíval se Rychlovský.

Že si na tuhle reprezentační pauzu nemá chystat žádný program, mu jeho spoluhráči v čele s Flynnem a Najmanem předpovídali už delší dobu, přesto ho pozvánka na první reprezentační turnaj zaskočila.

„Moc jsem s tím nepočítal, ale byl jsem rád, když mně pan Rulík zavolal a oznámil mně, že jsem nominovaný. Určitě mě to zahřálo. Jde o takovou odměnu za práci, kterou odvádím. Ovšem člověk se nesmí uspokojit. Je to motivace do další práce. Budu mít konfrontaci s mezinárodní úrovní a tuším, že mi to otevře oči,“ připustil skromně Rychlovský, který bere nominaci i jako odměnu pro svou rodinu, která se o rodáka z Vrchlabí v začátcích v Liberci před více než deseti lety starala.

„Rodině a přítelkyni jsem oznámil jako první, že pojedu na nároďák. Měly z toho ohromnou radost. Byla to pro ně taky taková odměna. Fandí mi, taťka s jednou babičkou jezdí po celé republice skoro na každý zápas, když mají čas. Vážím si toho, že jsem měl od nich takovou podporu, a doufám, že jim to takhle můžu alespoň trochu splácet,“ vykládal Rychlovský.

V této sezoně je právě po Filippim s 22 kanadskými body (11+11) druhým nejproduktivnějším hráčem Severočechů. „Asi to vypadá, že prožívám přelomový ročník, ale pracovat jsem se snažil každý rok. Teď dostávám na ledě od pana Pešána obrovský prostor. Mám kolem sebe výborné spoluhráče. S Tomášem Filippim je radost hrát, to je centr par excellence, ohromně mě to s ním baví. Hodně se spolu bavíme o hokeji a co si řekneme, to děláme,“ pochvaloval si spolupráci se zkušeným kolegou.

„Myslím však, že ve hře je tam ještě spousta mezer, mám ještě velký prostor se zlepšovat a být lepším hráčem. Určitě můžu zlepšit střelbu, být lepší v rozhodování v určitých situacích. V obranném pásmu mám taky spoustu mezer. Jde i o zkušenosti. Když se do některé situace dostanete stokrát, vyřešíte ji pak lépe, než kdybyste ji prožil pětkrát. Záleží na spoustě detailů, hráči jsou v dnešní době plus minus stejní, ale rozhodují detaily ve hře a na těch se snažím každý den pracovat,“ vysvětloval Rychlovský, jenž v extralize kroutí už pátou sezonu.