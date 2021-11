Šílený zkrat bývalého gólmana Sparty a Liberce. Brutálně knokautoval útočníka soupeře

Trenčín hrál ve 28. minutě za stavu 1:1 v oslabení, když se mu podařilo vysvobodit z vlastního obranného pásma. Za pukem vyrazil do rohu kluziště u své branky Melicherčík, aby kotouč zastavil a připravil jej svým spoluhráčům.

To se mu ovšem nepodařilo, a tak za volným pukem upaloval k zadnímu mantinelu 19letý mládežnický reprezentant z Trenčína Samuel Krajč. Ke kotouči ale nedojel. Melicherčík, který v minulosti chytal českou extraligu za Spartu a Liberec, totiž mladého útočníka knokautoval útokem na hlavu a poslal jej k ledu.

Otřesený Krajč po pár vteřinách dojel po svých na střídačku a do zápasu se ještě vrátil. Melicherčík naopak s trestem na pět minut a do konce utkání putoval předčasně do kabiny. Trenčín nakonec zdolal nováčka slovenské extraligy 5:4 v prodloužení.