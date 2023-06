PŘÍKLEP: Řešení Jalonenovy pozice? Nedůstojné! Vůči němu i vůči fanouškům, mrzí Eliáše

Národní tým na letošním mistrovství světa herně nenadchl, vše podtrhly výsledky, které v konečném účtování znamenaly nejhorší umístění na MS v historii (8. místo). Podle Eliáše je správně, že se vše řeší, protože jsou Češi hokejovým národem. Musí se vyhodnotit, co fungovalo a co ne, že kouč předloží rozbor a k němu se odpovědní činovníci hokejového svazu postaví. „Pokud jsme byli nespokojení a třeba i s trenérovou analýzou, pojďme to rozhodnutí udělat," naznačuje Eliáš, že je třeba konat.

Třeba i s výhledem na MS 2024, které bude v Česku a fanoušci čekají, že bude vystoupení českého týmu vypadat jinak. Pochopitelně lépe. Zdůrazní, že spokojenost s hrou a výsledky za něj pochopitelně nebyla. „Vždycky to bude ale odvislé i od toho, kdo z NHL na mistrovství přijede. Před rokem se slavil bronz, ale musíme si přiznat, že bez Davidů (Pastrňáka a Krejčího), by to dopadlo jinak," myslí si.

Problém ohledně řešení pozice reprezentačního kouče Jalonena vidí i hokejový expert Sport.cz Marek Burkert. Tomu vadí špatná komunikace od vedení Českého hokeje. „Není to tak, jak jsme čekali. Myslím, že komunikace je za Aloise Hadamczika ještě horší než za jeho předchůdce," všímá si redaktor specializující se na nejslavnější ligu světa.

Robert Reichel a Slavomír Lener o kouči Jalonenovi u národního týmu. Konečně máme hráče a na MS je nevezmemeVideo : Sport.cz

Sám byl v posledních týdnech a dnech kontaktován řadou finských novinářů, kteří chtěli vědět, jak si Jalonen stojí a zda bude u české reprezentace pokračovat. „Situaci jsem jim popsal a pak mi začaly chodit jako odpovědi smajlíky a otazníky," prozrazuje Burkert.

V pořadu Příklep experti řešili také situaci českých hokejistů, kteří budou na trhu volných hráčů. Tam se ocitne třeba Radko Gudas, jenž hrál na Floridě a dostal tým až do finále Stanley Cupu. „Měl smlouvu na dva a půl milionu dolarů za rok, dovedu si představit, že by měl dostat klidně o milion dolarů víc. Neměl by mít problém pokračovat v NHL," shodují se experti ve studiu Sport.cz.

Řeč přišla na blížící se draft, kde by měl být českou jedničkou Eduard Šalé. „Vyčnívá, je skvělý. Myslím, že půjde v prvním kole," neskrývá Eliáš. Ten se vyjádřil i k tomu, že se ani letos nedostal do Síně slávy NHL. „Už jen to, že se zmiňuje v této souvislosti moje jméno, je čest. Uvidíme, jestli se jednou dočkám. Vždyť se do Síně slávy se zatím nedostala celá řada skvělých hráčů," netrápí se situací legenda Devils.