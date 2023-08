Slovenské fandy naštvala cena balíčků na hokejové MS. Proč jsou dražší než ty české, ptají se

Jen pro srovnání – pokud si koupíte denní balíčky na všech sedm českých duelů do I. kategorie O2 Areny, zaplatíte celkově 28 460 korun. Pokud to stejné učiníte u slovenských mačů v Ostravar Areně, pak vás to přijde na 31 340 korun. A zatímco nejlevněji se na Čechy dostanete za 3 480 korun (I. kategorie), tak na Slováky je to ve stejné kategorii o tři stovky víc. „Nechápu, proč jsou lístky na zápasy Čechů v průměru levnější než ty naše?" ptá se kupříkladu na facebookovém profilu Športu uživatel jménem Rišo Fischer.